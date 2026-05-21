Cremonese, dimentica i numeri del Como altrimenti diventi Paz

La Cremonese dovrà cercare di conquistare la salvezza all’ultima giornata. Molto dipenderà dal risultato dei rivali del Lecce, che allo stadio Via del Mare riceveranno un Genoa che ha già raggiunto l’obiettivo salvezza. Ma i grigiorossi, ovviamente, dovranno prima di tutto concentrarsi sulla loro partita, cercando di conquistare più punti possibili. Un compito difficilissimo, perché domenica sera allo Zini arriverà un Como al momento quinto in classifica, ancora in piena lotta per coronare il sogno di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Sotto la guida del giovane 39enne spagnolo Cesc Fabregas, i lariani vengono descritti dagli addetti ai lavori come la squadra che pratica il miglior calcio di tutta la Serie A. Merito sicuramente delle idee e della filosofia dell’allenatore, ma anche degli investimenti milionari della famiglia Hartono, proprietà indonesiana del club.

Apparentemente, il Como è una squadra che non ha punti deboli, potendo vantare il secondo miglior attacco del campionato con 61 gol totali, ma allo stesso tempo anche la miglior difesa, con sole 28 reti incassate finora.

Fabregas è l’allenatore che effettua più cambi in Serie A, ma è anche quello che ha impiegato meno giocatori. Il tecnico spagnolo ha a disposizione una rosa ristretta, con due scelte di pari qualità per ogni ruolo, e ama cambiare formazione partita dopo partita, schierando così sempre giocatori freschi, ma mantenendo comunque elevato il tasso tecnico della squadra, nonché cementando il gruppo, visto che non ci sono giocatori ai margini che non vengono coinvolti nelle rotazioni.

La stella del Como è chiaramente Nico Paz, autore finora di 12 gol e 7 assist e destinato a essere riscattato dal Real Madrid al termine della stagione. Il bomber della squadra è invece Douvikas, con 13 reti all’attivo.

Nelle ultime quattro giornate, il Como ha conquistato tre vittorie e un pareggio, che hanno posto fine a una mini serie di due ko consecutivi (contro Sassuolo e Inter). In trasferta i lariani hanno conquistato finora 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, segnando 26 gol e incassandone solamente 13.

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