Futuro Nazionale: a Cremona un centinaio di iscritti per il partito di Vannacci

Il partito vedrà la sua nascita ufficiale con un’assemblea costituente nella capitale i prossimo 13 e 14 giugno; nel frattempo, però, diversi gruppi sparsi per l’Italia si stanno mobilitando per dare il proprio appoggio – e portare sostenitori – al Generale.

Tra questi c’è anche il comitato Cremona – 031 , che con un primo gazebo allestito ai Giardini Pubblici di Piazza Roma ha dato il via al tesseramento a Futuro Nazionale, la nuova formazione guidata dall’eurodeputato – ed ex esponente della Lega – Roberto Vannacci.

Referente sul territorio è Paolo Italia, già iscritto di Fratelli d’Italia e uscito dal partito qualche tempo fa.

Insieme al suo team, in mattinata, ha fornito informazioni ai cittadini interessati.

“Il sentore è molto buono – spiega Italia –. C’è una grande richiesta di informazioni e, già dal primo marzo, quando è partito il tesseramento online, Cremona ha risposto molto bene, superando la settantina di adesioni”.

Italia evidenzia come Cremona sia una delle tante città in cui la nuova realtà politica sta crescendo: “Tenete presente che, fino a ieri, in tutta Italia erano stati approvati più di 350 comitati, e ogni giorno arrivano circa 20-25 richieste per crearne di nuovi. Cremona era una città ‘scoperta’. Io provengo da un altro partito e, quando me ne sono andato, ho deciso di seguire la linea di Vannacci”.

A livello nazionale, secondo i sondaggi, il partito del Generale viene dato tra il 3% e il 4%. Solo nella mattinata del gazebo, a Cremona, si sono registrate alcune decine di nuovi iscritti.

Tra coloro che si sono avvicinati, diversi elettori delusi dagli attuali partiti di governo, alla ricerca di nuovo slancio e nuove figure di riferimento. I temi più discussi riguardano soprattutto quelli della cosiddetta destra sociale.

“C’è bisogno di maggiore attenzione ai bisogni dei cittadini – prosegue Italia –. Abbiamo visto che questo governo, pur avendo fatto alcuni passi avanti rispetto al precedente, non ha affrontato o portato avanti determinate questioni legate al sociale”.

Guardando al futuro, Italia mantiene un atteggiamento prudente: “C’è molta fiducia, anche se non sono un patito dei sondaggi. Al momento siamo in fase costituente: non siamo ancora un partito a tutti gli effetti. Però abbiamo idee chiare, quelle che Vannacci espone nel suo programma, e siamo determinati a lavorare per portare avanti questa visione”.

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