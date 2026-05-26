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Cremonese

Cremonese, sono in corso riflessioni da parte della proprietà

di Mauro Maffezzoni

Tutti sotto esame in questo momento, poi le scelte per poter ripartire con rinnovate ambizioni nella prossima edizione del campionato di Serie B

Marco Giampaolo ha guidato la Cremonese nelle ultime 9 giornate di Serie A 2025-2026
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Tempo di riflessioni in casa Cremonese. Dopo la notte del verdetto, con il ko contro il Como e la retrocessione in Serie B all’ultima giornata, il club grigiorosso vuole analizzare bene quanto accaduto durante la stagione e individuare ciò che non ha funzionato, per poi prendere i dovuti provvedimenti, in vista della prossima annata sportiva.

E’ stato lo stesso direttore generale grigiorosso Paolo Armenia a rivelarlo in conferenza stampa, subito dopo la sconfitta contro la squadra di Fabregas. “Quando c’è una retrocessione le cose non sono andate come previsto, ora sarà la proprietà a fare le giuste riflessioni” ha dichiarato il dirigente della Cremonese.

Chiaramente sono tutti sotto esame, non solo i singoli giocatori e l’allenatore, ma anche i componenti dello staff dirigenziale. La proprietà deve quindi decidere in quale modo e con quali uomini ripartire, per poter assicurare a Cremona e ai tifosi grigiorossi che la Cremonese si presenterà ai nastri di partenza della prossima Serie B con rinnovate ambizioni, per recitare quel ruolo da protagonista che ha sempre saputo interpretare nelle ultime edizioni del torneo cadetto alle quali ha preso parte.

Ma che Serie B ritroverà la Cremonese dopo un anno trascorso nella massima serie del calcio italiano? Non ci saranno più il Venezia e il Frosinone, che guidati dai due ex Stroppa e Alvini hanno ottenuto la promozione. Ma mancheranno anche piazze importanti come Bari, La Spezia, Reggio Emilia e Pescara, tutte retrocesse in Serie C. Saranno presenti, invece, club blasonati come Palermo e Sampdoria, che da anni stanno provando a risollevarsi.

Più in generale, il campionato che ritroverà la Cremonese sarà la solita “pazza” Serie B, una categoria che ogni anno regala sorprese e colpi di scena e sempre difficile da vincere. Proprio Armenia ha ricordato: “Questa esperienza deve farci aprire gli occhi, abbiamo visto cos’è successo alle squadre che sono retrocesse e l’anno dopo hanno fatto male”. Un rischio che la società grigiorossa non vuole correre. E’ proprio per questo che la proprietà si è presa del tempo per riflettere e compiere le scelte giuste, per il bene dei colori grigiorossi.

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