“Mezza Maratona” di Cremona: svelati i percorsi tra sport, città e partecipazione

Tre percorsi — uno competitivo da poco più di 21 chilometri e due non competitivi da 10 e 6 chilometri — per scoprire Cremona sotto una luce nuova.

In Sala Quadri, a Palazzo Comunale, sono stati presentati i tracciati della Mezza Maratona, in programma il 20 settembre, pronta a richiamare all’ombra del Torrazzo corridori locali e atleti da tutto il Nord Italia.

A illustrare le novità della prima edizione è stato Massimo Ghezzi, presidente dello Stradivari Team e organizzatore dell’evento.

“Si partirà davanti al Ponchielli – spiega Ghezzi – per poi attraversare piazza Stradivari, percorrere il centro storico passando davanti alla chiesa di San Michele e al Museo del Violino, fino a raggiungere la zona del Bosco Ex Parmigiano, dove solitamente si prende un po’ di velocità. Da lì si rientrerà in città, attraversando nuovamente il centro fino all’arrivo scenografico in piazza Stradivari”.

Non solo competizione: i percorsi più brevi sono pensati per coinvolgere tutti e trasformare la giornata in un momento di partecipazione collettiva.

“Partiranno tutti insieme – prosegue Ghezzi –: la 21, la 10, e la 6 chilometri chiamata Family Run, perché vogliamo davvero includere tutti. La corsa oggi deve essere per tutti: per gli agonisti, certo, ma soprattutto per chi vuole vivere la città e farla conoscere a chi arriva da fuori”.

Sulla stessa linea l’assessore allo Sport, Luca Zanacchi: “Sarà una festa, come abbiamo visto negli anni scorsi. Questa nuova ‘Mezza’ rappresenta un percorso che si rinnova e che sarà sicuramente un grande momento per la città e per gli sportivi cremonesi”.

I TRE PERCORSI

Lo svolgimento della LMC – MEZZA MARATONA – gara podistica competitiva di 21,097 Km – sarà contrassegnata dal COLORE ROSSO dei pettorali dei partecipanti e dalla segnaletica d’indicazione lungo il percorso; prevede la partenza alle ore 09.00 in C.so Vittorio Emanuele in corrispondenza di Via Porta Po Vecchia e l’arrivo, entro le ore 12.00 in P.zza Stradivari.

Lo svolgimento della STRACREMONA – manifestazione podistica non competitiva di 10 Km – sarà contrassegnata dal COLORE BLU dei pettorali dei partecipanti e dalla segnaletica d’indicazione lungo il percorso; prevede la partenza immediatamente dopo la partenza dei partecipanti alla LMC-MEZZA MARATONA alle ore 09.10 circa in contemporanea alla FAMILY RUN in C.so Vittorio Emanuele in corrispondenza di Via Porta Po Vecchia e l’arrivo, entro le ore 11.00 in P.zza SAM Zaccaria.

Lo svolgimento della FAMILY RUN – manifestazione podistica non competitiva di 6 Km – sarà contrassegnata dal COLORE GIALLO dei pettorali dei partecipanti e dalla segnaletica d’indicazione lungo il percorso; prevede la partenza immediatamente dopo la partenza dei partecipanti alla LMC MEZZA MARATONA alle ore 09.10 circa in contemporanea alla STRACREMONA in C.so Vittorio Emanuele in corrispondenza di Via Porta Po Vecchia e l’arrivo, entro le ore 11.00 in P.zza SAM Zaccaria.

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