Imprenditrice malmenata e rapinata: a processo uno dei banditi arrestato in Piemonte

Sarà processato con il rito abbreviato un 38enne romeno, senza fissa dimora in Italia, accusato di aver preso parte alla violenta rapina commessa il pomeriggio del 9 ottobre dell’anno scorso ai danni di una imprenditrice cremonese di 73 anni, malmenata brutalmente e derubata dell’orologio del valore di 40.000 euro e del portafoglio contenente 3.300 euro.

L’anziana era stata aggredita alle spalle mentre stava aprendo il portone della sua abitazione di via XXI Febbraio, e malmenata con violenza, tanto che aveva riportato una costola rotta e un trauma cranico per una prognosi di trenta giorni. Dopo essersi impossessato della refurtiva, il malvivente aveva raggiunto il complice che lo attendeva a bordo di un’auto per poi darsi alla fuga. Il 38enne, ritenuto il “palo”, è ora a processo davanti al giudice per l’udienza preliminare. La vittima, nel frattempo, è stata risarcita e dunque non si costituirà parte civile. L’imputato si trova in carcere a Biella. Il prossimo 22 giugno si arriverà alla sentenza.

Grazie alle immagini delle telecamere e alle indagini, i carabinieri erano riusciti ad identificare entrambi i banditi. Il 23 febbraio scorso, quattro mesi dopo il fatto, il 38enne era stato fermato in Piemonte, a Gravellona Toce, mentre si trovava alla guida di un’auto nei pressi della stazione ferroviaria. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Cremona.

La svolta per il complice, 34 anni, l’autore materiale del pestaggio e della rapina, era arrivata a marzo, grazie alla proposta di mandato di arresto europeo avanzata dai carabinieri di Cremona ed emessa dal gip del Tribunale cittadino. L’uomo era stato individuato e arrestato dalla polizia irlandese a Dublino, dove si era rifugiato. La sua posizione è stata stralciata e verrà giudicato a parte.

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