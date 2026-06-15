La situazione umanitaria a Gaza: a Cremona incontro con Loris De Filippi

Si terrà domani, martedì 16 giugno 2026, alle ore 18:30 presso lo spazio delle Scuderie del Fico in via Plasio 21 a Cremona, l’incontro pubblico incentrato sulla crisi umanitaria nella striscia di Gaza “Palestina Viva!”.

L’evento ospiterà la testimonianza di Loris De Filippi, già presidente di Medici Senza Frontiere Italia, recentemente rientrato da una missione di 18 mesi a Gaza, dove ha operato in qualità di Health Specialist per conto dell’UNICEF. De Filippi, operatore umanitario con un’esperienza trentennale in contesti ad alto rischio per diverse organizzazioni internazionali e specializzato in Terapie Intensive Neonatali, presenterà nell’occasione il proprio libro-testimonianza intitolato “E ancora chiediamo perdono”.

La serata sarà introdotta dall’attivista umanitaria Tina Maffezzoni, che presenterà inoltre la mostra fotografica itinerante “SUMUD, uno stilista per la Palestina”, realizzata da Andrea Tosetti.

Nel corso dell’iniziativa sarà promossa una raccolta fondi a sostegno del progetto “Più cibo per Gaza”, condotto in collaborazione con le associazioni palestinesi Ghazal Organization e Taghyeer. L’incontro è aperto al pubblico e vede il coinvolgimento e la collaborazione di diverse sigle, tra cui Pax Christi.

Luogo: Scuderie del Fico, Via Plasio 21, Cremona

Data e ora: Martedì 16 giugno 2026, ore 18:30

Contatti e informazioni: 392 2677329

Prenotazioni: 333 1053916

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