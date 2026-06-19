Tra note, libri e ciclovie: gli appuntamenti del weekend sul territorio

Dalla lirica ai vinili, passando per festival letterari, concerti internazionali e percorsi cicloturistici lungo il Po. Il weekend tra Cremona, Crema e Casalasco offre un calendario ricco di appuntamenti capaci di soddisfare passioni e interessi diversi. Ancora una volta sarà la musica a recitare un ruolo da protagonista.

Nella programmazione di Cremona spicca il Monteverdi Festival, che si avvia alla conclusione della 43ª edizione. Grande attesa per l’opera Le nozze di Teti e Peleo, in programma venerdì e domenica al Teatro Ponchielli all’interno della rassegna dedicata al padre dell’opera lirica Claudio Monteverdi e al grande repertorio barocco.

In città domenica torna la Festa della Musica, con concerti e spettacoli diffusi tra piazze e luoghi simbolo del centro storico, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Doveroso segnalare anche la festa per i 50 anni di Disc Jockey ’70, storico punto di riferimento cittadino per gli appassionati di vinili. L’appuntamento di sabato mattina nella sede di via Bordigallo 1 rappresenterà un’occasione per ripercorrere mezzo secolo di attività del negozio di musica indipendente (in precedenza la ragione sociale era Club33) attraverso incontri, ricordi e momenti di condivisione. A fare gli onori di casa saranno Cinzia e Fabrizio, che insieme a clienti e amici, celebreranno una storia costruita negli anni nel segno della passione comune per i dischi e la musica di qualità.

Spostandosi a Crema, dal 19 al 21 giugno i Chiostri di Sant’Agostino ospiteranno una nuova edizione del Festival Inchiostro, rassegna dedicata al mondo del libro e dell’editoria indipendente giunta all’ottava edizione. Per tre giorni la città accoglierà autori, lettori ed editori in un programma fatto di incontri, confronti e presentazioni.

Sempre a Crema, sabato 20 alle 21, la Chiesa di San Bernardino – Auditorium Manenti ospiterà il concerto del Royal Holloway London Choir, prestigiosa formazione corale universitaria britannica inserita nel programma del Cremona Summer Festival. L’evento è organizzato dal Collegium Vocale Crema Coro e Orchestra in collaborazione con i Comuni di Crema e Cremona.

Nel Casalasco non mancheranno inoltre manifestazioni all’insegna del divertimento come il Martignana Beach, tradizionale evento organizzato dalla Pro Loco di Martignana di Po. Nel corso del weekend il programma proporrà musica, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età, con uno show dedicato ai grandi successi degli anni Novanta, concerti dal vivo e il tradizionale torneo di beach volley misto.

Infine, restando nel Comprensorio Oglio Po, torna La Sabbiosa. La manifestazione cicloturistica, giunta alla quinta edizione, proporrà percorsi tra golene, argini e paesaggi del Grande Fiume, coinvolgendo Viadana, Sabbioneta e Casalmaggiore (anche lungo la ciclovia VenTo) in un fine settimana dedicato alla mobilità lenta e alla valorizzazione del territorio.

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