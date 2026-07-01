Maxi rissa in piazza della Pace, dieci denunciati: indagine dei Carabinieri

Identificati i partecipanti alla rissa che lo scorso 21 giugno aveva turbato la tranquillità della notte in piazza della Pace. Sono stati i Carabinieri a risalire a dare un nome e un volto ai dieci soggetti (sette dei quali con precedenti di polizia), al termine di un’articolata indagine e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Per tutti è scattata la denuncia a piede libero.

I fatti risalgono alle 2.40 di quella notte quando, nei pressi del locale Lord Life, era scoppiata una furibonda lite tra due nutriti gruppi di giovani, tutti ubriachi. Un caos che ha svegliato i residenti della zona. La situazione, già fuori controllo, è stata arginata grazie al rapido intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, supportata anche dalla Polizia di Stato, che ha messo in fuga i contendenti.

Durante gli scontri sono volati anche colpi con armi improprie, ossia alcuni bastoni di legno prelevati da un vaso ornamentale posto all’ingresso del locale: una dinamica ben visibile dai video girati da alcuni residenti, ma anche dal circuito di videosorveglianza. Solo uno dei giovani è rimasto ferito in modo significativo: una frattura delle ossa nasali giudicata guaribile con una prognosi di 20 giorni.

L’attività di indagine avviata subito dopo l’intervento si è basata sulla raccolta di testimonianze oculari e sulla disamina dei filmati estrapolati dai circuiti di videosorveglianza della zona. Questo incrocio di dati ha permesso agli investigatori di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e di dare un nome a tutti i partecipanti. Si tratta di dieci giovani uomini, denunciati per l’ipotesi di reato di rissa, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

© Riproduzione riservata