Presentato il nuovo consiglio di Accendi il Buio: “Continuità e nuovi progetti”

Cambio della guardia nel segno della continuità per Accendi il Buio. L’associazione cremonese impegnata nel sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie ha presentato il nuovo consiglio direttivo, guidato dalla neo presidente Roberta Canova, nel corso di una serata che è stata anche l’occasione per ringraziare chi ha contribuito alla crescita dell’associazione negli ultimi anni.

Nell’occasione sono stati consegnati due riconoscimenti, una targa conferita a Gian Mario Negroni per la disponibilità e l’impegno profusi nel ruolo di vicepresidente, mentre Simone Pegorini, socio fondatore dell’associazione, è stato nominato presidente onorario di Accendi il Buio. Un riconoscimento che rende omaggio all’impegno e alla dedizione dimostrati negli anni, accompagnando il passaggio di testimone alla nuova guida dell’associazione.

Nel suo primo intervento da presidente, Roberta Canova ha indicato con chiarezza la linea che guiderà il nuovo mandato: “La nostra parola d’ordine sarà continuità“, ha spiegato, confermando la volontà di proseguire nel solco del lavoro svolto fino ad oggi, portando avanti i progetti che rappresentano il cuore dell’attività dell’associazione, a partire dai percorsi dedicati al tempo libero per bambini, adolescenti e adulti e dal progetto dedicato alle attività motorie.

Accanto alla continuità, però, ci saranno anche nuove iniziative. L’obiettivo del nuovo direttivo è ampliare le opportunità dedicate alle famiglie, promuovendo incontri informativi con esperti, momenti di condivisione e nuove esperienze da vivere insieme. Tra le novità in fase di avvio c’è anche un’attività in piscina rivolta ai ragazzi, resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Cremona e al sostegno del Rotary.

“In questi anni l’associazione è cresciuta molto, siamo quasi cento famiglie e, di conseguenza, sono aumentati anche i bisogni”, ha sottolineato Canova che ha annunciato tra i progetti più ambiziosi quello di individuare una sede più ampia e polifunzionale. “Quando abbiamo iniziato questa avventura la sede era sufficiente per le nostre attività. Oggi siamo praticamente triplicati e quello spazio non basta più. Il nostro sogno è trovare una struttura più grande che possa diventare un punto di riferimento per i ragazzi, le famiglie, gli educatori e i volontari”, ha concluso la presidente.

Il nuovo consiglio direttivo è composto dalla presidente Roberta Canova, dal vicepresidente Andrea Perota, dalla tesoriera Annalia Curati, dal segretario Bruno Filipazzi e dalle consigliere Ilaria Berzioli, Giorgia D’Acquisto ed Ester Izzo.

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