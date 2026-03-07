"Accendi il buio" torna in piazza con le colombe pasquali per le attività con i ragazzi

La Pasqua diventa un’occasione di incontro e solidarietà per Accendi il buio, l’associazione cremonese impegnata nel sostegno alle persone con autismo. L’iniziativa prevede la distribuzione di colombe pasquali solidali, il cui ricavato contribuirà a finanziare le attività dedicate ai ragazzi seguiti dall’associazione.

Nella sede dell’associazione il lavoro di preparazione è già iniziato. I ragazzi, insieme agli educatori e ai volontari, stanno confezionando le colombe all’interno di sacchetti rosa decorati con nastri blu e accompagnati da un biglietto informativo sull’iniziativa e sull’associazione. Attorno al tavolo ognuno contribuisce secondo le proprie possibilità: c’è chi prepara i cartellini, chi sistema i sacchetti e chi inserisce i materiali all’interno delle confezioni. Un lavoro paziente e condiviso che diventa anche un momento di socialità e collaborazione.

A raccontarlo è Simone Pegorini, presidente di Accendi il buio: “Anche per Pasqua chiediamo un aiuto attraverso la distribuzione di colombe, che vengono offerte a partire da 18 euro. Chiediamo di poter contribuire alle nostre attività, a quello che svolgiamo con i nostri ragazzi”.

L’obiettivo non è soltanto la raccolta fondi, ma anche mantenere vivo il rapporto con la città: “Questa iniziativa serve anche per incontrare di nuovo la gente. Saremo in piazza, proprio vicino alla nostra sede, nella piazza che per molti cremonesi è quella dell’ospedale vecchio, sotto i portici della Fondazione Città di Cremona. È un’occasione per incontrarci e per tenere questo filo conduttore fra Accendi il buio e i nostri ragazzi meravigliosi, che hanno preparato per noi e per voi questi pacchetti con la colomba speciale per Pasqua”.

Il coinvolgimento dei ragazzi rappresenta una parte centrale del progetto: “Sono ragazzi che, se coinvolti, possono fare veramente tanto. Abbiamo visto alcuni confezionare, altri semplicemente stare vicino agli amici che riuscivano a usare meglio le mani, oppure infilare un bigliettino dentro i sacchetti. Per loro significa stare insieme, amicizia, fare gruppo. È come per altri ragazzi andare a fare un aperitivo al bar: loro invece passano il tempo costruendo qualcosa che sanno essere importante”.

Le colombe pasquali, prodotte dalla pasticceria Scarpato, saranno disponibili il 7, 14 e 21 marzo dalle 10 alle 12 e l’8, 15 e 22 marzo dalle 16 alle 18 in piazza Giovanni XXIII a Cremona. È inoltre possibile prenotare la propria colomba contattando l’associazione.

“Oltre allo stare insieme e alla condivisione di uno spazio che sentono loro, quello della nostra sede – sottolinea ancora Pegorini -, c’è anche l’idea di fare qualcosa che li fa sentire utili. Non stanno facendo qualcosa per qualcun altro: sentono che stanno facendo qualcosa per loro”.

