Più di un grigiorosso sente il richiamo della A: Cremo pronta a valutare eventuali offerte

Dopo la retrocessione in Serie B, si sapeva che sarebbe stato praticamente impossibile trattenere tutti i giocatori sotto contratto. E puntualmente, a pochi giorni dall’apertura formale della sessione estiva del calciomercato, il forte richiamo della Serie A ha già iniziato a farsi sentire per più di un giocatore al momento di proprietà della Cremonese.

I dirigenti grigiorossi parlano di semplici sondaggi, effettuati più che altro dai procuratori, che stanno cercando di capire quante possibilità ci siano di riportare nella massima serie italiana i rispettivi assistiti. Non si registrano, quindi, concrete offerte avanzate da altri club alla Cremonese per avere elementi che fanno parte della rosa attuale.

A tal proposito, vanno ricordate sempre le parole del direttore generale Paolo Armenia durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo Botturi. Armenia era stato chiarissimo, dicendo che nessuno sarebbe stato trattenuto con la forza a Cremona e che chi non era abbastanza motivato per sposare il nuovo progetto della società e la conseguente partecipazione alla prossima Serie B sarebbe stato libero di partire. Il tutto, però, ricevendo in cambio un’adeguata contropartita economica.

Insomma, la Cremo non farà sconti a nessuno in caso di cessione dei suoi pezzi più pregiati. Non siamo ancora arrivati al punto di trattative vere e proprie, ma qualcosa già si muove. Per Collocolo, tanto per fare un nome, è stato effettuato un sondaggio da parte del Frosinone. Riguardo Barbieri stanno circolando voci, più che altro a livello mediatico, di club di Serie A eventualmente interessati ad averlo. Baschirotto, nonostante sia ancora alle prese con un infortunio, avrebbe manifestato il desiderio di continuare a giocare nella massima serie. E lo stesso discorso potrebbe essere fatto al termine del Mondiale da Thorsby e Sanabria, per i quali potrebbero aprirsi possibilità non solo in Serie A, ma anche all’estero.

Insomma, il richiamo di una massima serie, che sia italiana o straniera, nei prossimi giorni, e più in generale nelle prossime settimane, potrebbe farsi sentire per più di un giocatore attualmente sotto contratto. La Cremonese lo sa bene, già dal termine della scorsa stagione sportiva, ed è pronta a valutare tutte le eventuali offerte che potrebbero pervenire.

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