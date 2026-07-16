Maltempo, Coldiretti: centinaia di ettari di frutteti e vigneti devastati

Il violento maltempo che ha colpito il Nord Italia nelle ultime ore ha lasciato il segno anche nelle campagne cremonesi. È quanto emerge dal primo monitoraggio diffuso da Coldiretti, che parla di centinaia di ettari di frutteti, vigneti e cereali danneggiati in diverse regioni del Centro-Nord, con gravissimi danni all’agricoltura che vanno a sommarsi a quelli già causati dal caldo.

E’ quanto emerge dal primo monitoraggio sugli effetti dei violenti fenomeni temporaleschi che ancora una volta si stanno alternando all’afa record interessando campagne e città. Nonostante la siccità e le alte temperature, nell’ultima settimana si sono verificati ben 203 eventi estremi, secondo l’analisi Coldiretti su dati Eswd.

Nel Cremonese il vento ha causato danni a un agriturismo di Pessina Cremonese, con piante da frutto sradicate, il camino sul tetto divelto, le colture nell’orto allettate, una serie di strutture da esterno, come i gazebo e il porticato in legno, spezzate dal vento.

Nell’alto Mantovano, una tempesta tropicale ha colpito i campi di mais e le aziende vivaistiche nell’area tra Canneto sull’Oglio e Asola. Sul mais – rileva Coldiretti – si temono perdite produttive fino all’80%. Pesante l’impatto anche sui vivai con decine di vasi rovesciati a terra e piante spezzate. Mais e sorgo spianati dalla furia del temporale anche nel basso Mantovano, nella zona di Bozzolo, dove si segnalano anche danni ingenti sui pioppeti con piante spezzate e sradicate.

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