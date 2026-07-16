Palo piomba su auto in via Palio dell’Oca, uomo miracolato. Ventura si attiva per gli aiuti

E’ iniziata alle 16:40 la lunga giornata di lavoro dei Vigili del Fuoco per il violento nubifragio che ha colpito ieri Cremona e diverse località della provincia. Il primo intervento per alberi pericolanti a Crema in viale santa Maria della Croce, ma subito dopo sono il capoluogo e il suo circondario a registrare le maggiori richieste di intervento.

Ore 16:58, è la volta delle piante che cadono in viale Po; alle 17.40 circa doppio intervento a Sesto, in via Piave e via Mulino; subito dopo sono le piante in piazza Roma a cedere sul lato verso via Manzoni: il 115 interviene con la Polizia Locale.

Poi ancora interventi a Crema, sempre su vale Santa Maria, Via Treviglio, via Rampazzini, via Pombioli.

Alberi pericolanti anche su via Mantova a Torre de Picenardi e a Cicognolo; alle 18:35 ancora interventi in via Zocco, accanto a Cremona Solidale e poco dopo sempre nel capoluogo, nel quartiere Po: Viale, via Trebbia e via Ciria.

E poi via san Bernardo, del Sale, del Macello, dei Gerani, solo per citarne alcune. Alla fine del turno sono state 43 le chiamate evase, altre cento erano in attesa e sono continuate nella notte.

Tra le tante situazioni problematiche, spiccano quelle delle società canottieri, tutte più o meno gravemente colpite dalle raffiche.

In via Dante la tettoia del condominio al civico 206 è stata letteralmente strappata via dal vento, mentre in via Palio dell’Oca una persona si è miracolosamente salvata dalla caduta di un palo della luce sulla sua auto.

Danni al momento incalcolabili sia per il pubblico che per i privati. Su questo fronte si è mobilitato già ieri il consigliere regionale Marcello Ventura (FDI): “La violenta ondata di maltempo che ha colpito Cremona e il suo territorio ha provocato ingenti danni, interessando edifici, infrastrutture e numerose aree della città e alcune zone della provincia. A tutti i cittadini, alle attività colpite e ai sindaci impegnati nella gestione dell’emergenza desidero esprimere la mia vicinanza”.

Ventura si è attivato con l’assessore regionale competente e con le istituzioni locali, per verificare la situazione e individuare ogni possibile strumento utile a sostenere gli interventi necessari, allo scopo di “valutare, insieme a Regione Lombardia, le risorse che potranno essere messe a disposizione per consentire il ripristino delle aree danneggiate e affrontare nel più breve tempo possibile le criticità emerse.”

“Ringrazio la Protezione civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, i volontari e tutti gli operatori che stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione e il ritorno alla normalità. Continuerò a seguire costantemente l’evolversi della situazione, assicurando il massimo impegno affinché il territorio cremonese possa ricevere il supporto necessario”, conclude Ventura

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