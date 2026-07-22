Cremonese, si parte: su CR1 la diretta speciale per scoprire il calendario della Serie B

La lunga attesa sta per finire. Dopo settimane di aspettative, indiscrezioni e preparativi, per la Cremonese arriva uno dei primi appuntamenti chiave della nuova stagione: la presentazione del calendario della Serie B 2026/27. Un momento sempre molto atteso dai tifosi grigiorossi, che finalmente potranno conoscere il percorso della squadra lungo le 38 giornate del campionato.

Per vivere questo appuntamento minuto per minuto, CR1 propone una puntata speciale di “A tutta Cremo“, in onda oggi, mercoledì 22 luglio, alle 17:50 sul canale 19 del digitale terrestre. La trasmissione accompagnerà il pubblico fino all’inizio della cerimonia ufficiale, in programma alle 18 dal Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, con il collegamento in diretta per seguire la presentazione del calendario della Serie B.

Nel corso dello speciale spazio ad approfondimenti, commenti e alle prime analisi sul cammino che attende la Cremonese nella stagione 2026/27. Sarà il momento in cui verranno svelate la sfida d’esordio, gli incroci più attesi e tutte le tappe del campionato, dando così il via, almeno simbolicamente, alla nuova annata. L’appuntamento è quindi fissato per le 17:50 su CR1, canale 19, per seguire insieme la cerimonia dei calendari e scoprire, in tempo reale, il cammino che accompagnerà la Cremonese nel prossimo campionato di Serie B.

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