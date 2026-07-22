PalaBosco, iniziata la posa del parquet ex Vanoli per l’Academy di Trinchieri

Dopo il PalaRadi, anche il PalaBosco entra nel vivo dei lavori. Questa mattina è iniziata la posa del parquet che trasformerà l’impianto di Gerre de’ Caprioli nella nuova casa dell’Academy di Andrea Trinchieri e di altre attività cestistiche.

La prima fase dell’intervento ha visto la stesura di un sottofondo per proteggere la pavimentazione in linoleum e indispensabile per garantire stabilità e prestazioni alla superficie di gioco. Completata questa operazione, gli addetti hanno iniziato a posare le prime liste di parquet che, una accanto all’altra, andranno a ricomporre il campo.

Si tratta dello storico parquet rimosso nei giorni scorsi dal PalaRadi, dove per anni si sono disputate le partite del basket cittadino. Anziché essere dismesso, il fondo sta trovando una seconda vita all’interno del progetto che interesserà il PalaBosco, in un’operazione che unisce recupero e rilancio dell’impiantistica sportiva cremonese.

Una volta completata la superficie di gioco sarà necessario intervenire anche sui canestri, che al PalaBosco sono ancorati al soffitto e richiedono un adeguamento specifico rispetto all’impianto del PalaRadi. Come aveva spiegato il sindaco di Gerre de’ Caprioli Michel Marchi, l’accordo prevede poi un secondo passaggio dedicato alla futura sala pesi, che sarà realizzata all’interno della struttura e richiederà un ulteriore iter amministrativo.

La palestra continuerà comunque a mantenere un utilizzo condiviso e non sarà riservata esclusivamente all’Academy di Andrea Trinchieri, secondo l’impostazione voluta dall’amministrazione comunale.

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