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Cronaca

Urban Re-bloom: Cremona e la Loggia dei Militi rifioriscono a colpi di musica

Il 23 luglio, il collettivo 50 millimetri trasformerà Cremona in un palcoscenico multimediale, unendo arte visiva e performance musicali per tutti

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Giovedì 23 luglio, la Loggia dei Militi di Cremona ospiterà il gran finale della rassegna “Cremona a fuoco: luci e ombre di città”, all’interno del cartellone de I Giovedì d’Estate 2026.

La rassegna, promossa dal Collettivo 50 millimetri — gruppo di studenti universitari uniti dalla passione per la fotografia e già protagonisti di diversi progetti in città — ha esplorato in queste settimane il legame tra fotografia e territorio, intrecciando linguaggi diversi: dalla fotografia storica alla street photography degli autori cremonesi, fino al ritratto messo a confronto con il disegno.

A chiudere il percorso sarà uno spettacolo che promette di trasformare il centro storico in un palcoscenico multimediale: “Urban Re-bloom”, dj e vj session firmata dal collettivo. Le aree verdi di Cremona, immortalate dall’obiettivo della fotografa Camilla Bassorizzi, torneranno a fiorire a ritmo di musica, tra le vie del centro. Sulle note di Tkb, gli scatti della campagna fotografica prenderanno vita, fondendosi con il suono e animandosi grazie ai visual curati da Samuele Piazzi: un dialogo tra immagine e musica che trasforma le fotografie in vere e proprie opere d’arte virtuali.

Ad accompagnare la serata, il bar Ai Portici — storica realtà cremonese che sostiene il format — allestirà un corner drink dedicato.

Camilla Bassorizzi descrive l’evento come “una trasformazione dello spazio pubblico in un luogo di energia” augurandosi inoltre che “questa commistione di linguaggi possa sì coinvolgere i visitatori che si fermeranno a ballare con noi, o almeno ad accorgersi di ciò che la città ha da offrire, portando l’attenzione sul tema della sensibilità urbana e la cura dell’ambiente, in modo leggero e piacevole”.

Giulia Clementi, membro del collettivo, aggiunge in merito all’installazione: “Attraverso questi scatti raccontiamo una Cremona non sempre accessibile a tutti: ci siamo messi alla ricerca di ogni possibile scorcio di verde della città pensando ad un modo originale per mostrarli in tutta la loro bellezza”. Tra i partecipanti all’iniziativa anche Alice Guarneri: “Crediamo davvero che la fotografia sia uno strumento utile per conoscere e ri-conoscere il territorio: speriamo di aver trasmesso con entusiasmo il messaggio anche in questa occasione e che il nostro contributo abbia lasciato qualcosa a chiunque si sia lasciato incuriosire dalle nostre attività. Non ci resta che concludere questo percorso insieme ai volti nuovi e conosciuti che vorranno raggiungerci durante Urban Re-bloom”.

I ragazzi del Collettivo 50 Millimetri accoglieranno chiunque decida di passare e godersi con loro la serata a partire dalle 21:00.

La locandina dell’evento

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