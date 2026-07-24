Cremonese, alle 18:00 il debutto estivo contro la Giana: la partita in diretta su CR1

La stagione della Cremonese 2026/27 entra ufficialmente nel vivo. Dopo la prima fase di preparazione svolta al Centro Sportivo Giovanni Arvedi, i grigiorossi chiuderanno questa prima finestra di lavoro con la prima amichevole estiva contro la Giana Erminio, formazione di Serie C.

L’appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 23 luglio, alle ore 18 al Campo Sportivo “Soldi”, con la sfida che verrà disputata a porte aperte e offrirà ai tifosi la possibilità di vedere per la prima volta all’opera la nuova Cremonese targata Marco Giampaolo. L’amichevole verrà trasmessa integralmente in diretta su CR1, sul canale 19, un’occasione per tutti gli appassionati di seguire la prima uscita stagionale. Dopo la pubblicazione del calendario di Serie B 2026/27, dunque, arriva il primo vero appuntamento sul campo. Un test che anticipa la partenza per il ritiro di Ronzone, dove la squadra proseguirà il lavoro di preparazione in vista dell’inizio del campionato.

La curiosità attorno alla prima uscita è tanta, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tattici. Giampaolo in questi giorni ha potuto osservare il gruppo, valutare le caratteristiche dei singoli e contro la Giana potrà iniziare a raccogliere le prime indicazioni. Il tecnico potrebbe alternare diversi sistemi di gioco e concedere spazio a più interpreti, in una fase in cui la rosa è ancora in costruzione. Una prima scrematura è già stata effettuata, ma il percorso verso l’organico definitivo è ancora in corso. L’amichevole servirà proprio per fare ulteriori valutazioni, in piena sintonia tra allenatore e direttore sportivo Christian Botturi. Le indicazioni emerse dal campo potranno infatti orientare anche le prossime scelte sul mercato.

Grande attenzione verrà rivolta ai nuovi arrivati. Contro la Giana Erminio i tifosi potranno vedere all’opera per la prima volta con la maglia grigiorossa Fabio Gerli, Tommaso Berti e Fellipe Jack, innesti che rappresentano parte del nuovo progetto tecnico della Cremonese.

Il test contro la formazione di Serie C sarà quindi un primo banco di prova, pur con tutte le incognite tipiche delle prime amichevoli estive.

Parallelamente continua il lavoro della società sul mercato. L’obiettivo è quello di consegnare a Giampaolo altri rinforzi già per il ritiro. Per la porta resta molto vicino Marco Festa, ex Mantova attualmente svincolato: il classe 1992 dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Fulignati, garantendo esperienza e affidabilità e accompagnando la crescita dei giovani Agazzi e Cassin. A centrocampo, invece, la Cremonese è sempre più vicina a Simone Pontisso del Catanzaro. Un vero e proprio colpo da novanta: il centrocampista classe 1997 è reduce da una stagione da protagonista in Serie B ed è considerato uno dei profili più interessanti del campionato cadetto.

La sfida contro la Giana Erminio sarà quindi il primo passo concreto di una stagione appena iniziata. Le prime risposte arriveranno dal campo, mentre il lavoro di costruzione della nuova Cremonese continuerà dentro e fuori dal rettangolo verde.

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