Cremonese, buona la prima: segnali positivi dalla squadra e tifosi soddisfatti

Buona la prima per la Cremonese, che ha dato subito ottimi segnali, in occasione della prima amichevole della nuova stagione. Positivo l’entusiasmo dei tanti tifosi che hanno gremito gli spalti del “Soldi” e che, soddisfatti per quanto visto, al termine del match hanno applaudito la squadra.

Nel primo tempo mister Giampaolo ha adottato un 3-5-2. Davanti ad Agazzi, il trio di centrali è stato composto da Folino, Bianchetti e Fellipe Jack. Sulle fasce hanno agito Barbieri e Rocchetti. Gerli si è messo in cabina di regia, con Collocolo e Berti interni. De Luca e Nasti, invece, hanno formato il tandem d’attacco.

Per tutta la partita, seguendo le indicazioni di Giampaolo, la Cremo ha cercato di dominare il gioco, con tanto possesso palla e azioni costruite partendo dal basso, direttamente dai piedi del portiere, con una fitta rete di passaggi palla a terra.

I grigiorossi sono partiti subito forte, schiacciando la Giana e trovando il gol prima con lo scatenato Collocolo e poi con De Luca, servito alla perfezione da un cross con il piede mancino di Fellipe Jack. Agazzi si è dimostrato sicuro sia tra i pali che nel far partire l’azione con i piedi, senza mai commettere errori quando gli avversari hanno provato a pressare alto. Collocolo e Berti, in posizione di mezzala, hanno garantito qualità e dinamismo negli inserimenti, provando spesso anche la conclusione da fuori area. Gerli si è posizionato davanti alla difesa, dimostrando subito personalità nel dettare i tempi di gioco. De Luca ha agito più vicino alla porta rispetto a Nasti ed ha confezionato una rete di pregevole fattura. Nella seconda parte del primo tempo la Giana ha provato a reagire, creando anche due buone occasioni con Muhameti, senza però trovare fortuna. I pochi pericoli corsi dai grigiorossi sono nati quasi tutti sulla fascia sinistra, dove Rocchetti ha dovuto contenere la vivacità di Comelli.

Nella ripresa Giampaolo ha cambiato tutta la squadra, ma sistemandola in campo secondo un 4-2-3-1. Il giovane Cassin ha difeso la porta. Pezzella e Tosi hanno agito da terzini, con Grassi nell’inedito ruolo di difensore centrale accanto a Luperto. In mezzo hanno ben figurato i giovani Lordkipanidze e Lottici Tessadri, che ha indossato la fascia di capitano. Sugli esterni hanno spinto Vandeputte a sinistra e Lickunas a destra. In attacco Stuckler si è mosso subito alle spalle di Djuric.

Il secondo tempo ha offerto un ritmo di gioco più basso e meno occasioni. Ma nel quarto d’ora finale la Cremonese ha improvvisamente accelerato, trovando un gol di pregevole fattura con Lottici Tessadri e raddoppiando poco dopo dal dischetto con l’ex Stuckler. Vandeputte ha acceso il pubblico con qualche giocata spettacolare delle sue e nel finale ha sfiorato il gol anche Luperto.

Non hanno preso parte alla partita Bonazzoli per vesciche, Fulignati e Cabianca per sovraccarico di lavoro che ha richiesto un po’ di riposo, oltre all’esperto portiere Festa, perché appena arrivato alla Cremonese.

Oggi pomeriggio saranno 26 i grigiorossi che partiranno per il ritiro di Ronzone, dove mercoledì prossimo alle ore 17 è in programma la seconda amichevole stagionale contro il Cittadella. Una partita che CR1 (canale 19) trasmetterà in diretta.

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