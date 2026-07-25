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25 Lug 2026 La Cremonese ingaggia Simone Pontisso dal Catanzaro per il centrocampo
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La Cremonese ingaggia Simone Pontisso dal Catanzaro per il centrocampo

Con un passato di successi in Serie B e C, Pontisso porta alla Cremonese esperienza e dinamismo, pronto a integrarsi nel progetto tecnico di Giampaolo

Simone Pontisso
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Dopo i rumors dei giorni scorsi, il Ds Botturi piazza un colpo importante per il centrocampo, Simone Pontisso. L’ufficialità arriva dalla società attraverso una nota “La Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Catanzaro 1929 i diritti alle prestazioni sportive di Simone Pontisso”.

Centrocampista capace di abbinare qualità e quantità, è nato a San Daniele del Friuli il 20 marzo 1997 e si è formato nel settore giovanile dell’Udinese, facendo l’esordio in Serie A all’età di vent’anni. Con 141 partite giocate, 12 gol e 19 assist complessivi, nelle ultime quattro stagioni è stato tra i protagonisti del Catanzaro che ha conquistato prima la promozione in Serie B del 2023 e poi tre qualificazioni consecutive ai playoff, culminate con il raggiungimento della finale nella scorsa stagione. In carriera ha anche vestito le maglie di Spal (2016-17), Vicenza (2019-21) e Pescara (2022), contribuendo ad una promozione in Serie A e una in Serie B. In totale ha giocato 145 partite in cadetteria e 84 in terza serie.

Pontisso è reduce da una stagione di alto livello con la formazione calabrese, impreziosita da 41 presenze, 5 gol e 7 assist. Numeri che confermano le qualità di un centrocampista moderno, capace di abbinare dinamismo, visione di gioco e inserimenti, caratteristiche ritenute ideali per il sistema di gioco di Giampaolo.

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