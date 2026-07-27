Cronaca
Carburanti, la decisione del governo: sconto di 17 centesimi al litro solo per il gasolio fino al 6 agosto
A partire da quella data a coprire i futuri tagli ai rincari dovrebbero essere le cosiddette accise mobili
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Novità sul caro carburanti, con il gasolio in particolare cresciuto fino ad oltre i 2,20 euro al litro.
Il nuovo decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha disposto una riduzione dell’accisa sul diesel pari a 17 centesimi al litro, con una norma che entra in vigore a partire dalla mezzanotte del 28 luglio.
Le disposizioni avranno un costo complessivo di circa 125 milioni di euro e resteranno operative fino al prossimo 6 agosto.
A partire da quella data, infatti, a coprire i futuri tagli ai rincari dovrebbero essere le cosiddette accise mobili, ottenute dall’extra gettito IVA ricavato dalla vendita del carburante nel mese di luglio.
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