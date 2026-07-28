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Cronaca

“No al mega data-center”: manifestazione davanti alla Provincia

L'iniziativa dei comitati ambientalisti questa mattina mentre era in corso l'incontro in Provincia tra i sindaci dei comuni limitrofi a Pozzaglio

La manifestazione di questa mattina

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Presidio dei comitati ambientalisti questa mattina in Corso Vittorio Emanuele, in concomitanza con l’incontro convocato dal Presidente della Provincia Roberto Mariani con i sindaci interessati all’insediamento del Data Center a Pozzaglio. L’incontro aveva lo scopo di condividere le osservazioni che gli enti locali potrebbero presentare nell’ambito della conferenza dei servizi necessari per autorizzare l’opera.

La manifestazione segue quella che si è tenuta in provincia di Pavia contro uno di questi progetti.

“Non siamo – affermano i manifestanti –  quelli del No a prescindere, perché diciamo Sì alle energie rinnovabili, purché siano opere che non prevedano un ulteriore consumo di suolo ma che utilizzino aree dismesse già cementificate o pavimentate; e che vengano fatti tutti gli studi di fattibilità con approvazione di ATS, ARPA e che non abbiano effetti sulla salute delle persone e dell’ambiente.

“No ad iter autorizzati in piena estate e no a conferenze dei servizi non rese pubbliche con note informative per la cittadinanza”, gli slogan dei manifestanti.

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