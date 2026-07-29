Juvi, Cardani: “Calendario subito impegnativo, sarà uno stimolo competere con le migliori”

Un avvio di campionato impegnativo, ma anche un’occasione per misurare fin da subito le ambizioni della nuova Ferraroni Juvi Cremona. È questa la lettura che coach Marco Cardani dà del calendario della Serie A2 2026/27, che vedrà gli oroamaranto affrontare nelle prime giornate diverse delle squadre accreditate per la lotta alla promozione.

“Il calendario è sicuramente molto complesso e competitivo fin da subito – commenta il coach della Juvi -, in quanto nelle prime sette partite casalinghe affronteremo quattro delle favorite per la promozione, Sassari, Rimini, Brindisi e Livorno. Questo è sicuramente un ulteriore stimolo per effettuare una buona preparazione, per essere estremamente motivati fin da subito a competere contro le migliori formazioni del campionato”.

L’allenatore guarda però soprattutto alla crescita del gruppo costruito nel corso dell’estate. Un roster rinnovato, pensato per affrontare un campionato lungo e ricco di impegni ravvicinati: “Abbiamo completato molto presto una squadra con giocatori estremamente motivati, che fanno dell’intensità, dell’energia e della capacità di sacrificarsi sui due lati del campo le loro caratteristiche principali. Abbiamo tanti giocatori intercambiabili, potremo giocare con tanti assetti differenti, con lunghi intercambiabili e con esterni che possono occupare più posizioni e hanno caratteristiche estremamente complementari. Questo ci permetterà, durante l’anno, soprattutto con così tante partite ravvicinate, di sopperire anche a cali di forma, infortuni e problematiche che possono avvenire in un campionato così lungo”.

Tra le novità della stagione ci sarà anche il nuovo parquet del PalaRadi, già visitato dal tecnico: “Ero lì appena hanno finito di montarlo. Sicuramente è stata una bella opportunità per la città, per la tifoseria e lo sarà per noi e soprattutto per i giocatori, che avranno l’opportunità di giocare su un parquet così nuovo, così morbido e così performante. È un’ulteriore dimostrazione di quanto la famiglia Ferraroni tenga a questo progetto e alla città, per questo non posso fare altro che ringraziarla”.

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