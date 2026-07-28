PalaRadi, consegnate le chiavi al Comune: si chiude definitivamente l’era Vanoli

La Vanoli ha riconsegnato al Comune di Cremona le chiavi del PalaRadi, della sede di Ca’ de’ Somenzi e di tutta l’impiantistica fino a oggi in uso alla società biancoblù, chiudendo formalmente il capitolo che per anni ha legato il club all’impianto cittadino.

Il passaggio riguarda il campo di gioco, la curva, gli spogliatoi, gli uffici degli allenatori, l’area hospitality e tutti gli spazi accessori del palazzetto e della sede. Da questo momento la disponibilità dell’intero complesso torna al Comune, con il relativo scarico di responsabilità per gli ambienti riconsegnati.

Nei prossimi giorni l’assessore allo Sport Luca Zanacchi, insieme alla dirigente comunale, definirà gli ultimi aspetti di carattere tecnico e gestionale prima del passaggio di consegne alla Ferraroni Juvi Cremona, che diventerà il nuovo punto di riferimento del PalaRadi.

Con il cambio di gestione cambierà anche il volto degli spazi interni. Gli uffici, gli spogliatoi, la sala allenatori, l’hospitality e tutti gli ambienti di Ca’ de’ Somenzi saranno progressivamente riorganizzati in funzione della nuova società. La Juvi trasferirà infatti al PalaRadi gli uffici amministrativi e la segreteria, mentre la squadra continuerà a utilizzare il PalaCava per gli allenamenti nel corso della stagione.

Si completa così anche il nuovo assetto del basket cittadino. Le giovanili della Vanoli si alleneranno al PalaBosco di Gerre de’ Caprioli, dove è già stato posato lo storico parquet proveniente dal PalaRadi nell’ambito del progetto Academy di Andrea Trinchieri.

Per la Juvi, invece, i prossimi appuntamenti sono ormai alle porte. Mercoledì 29 luglio saranno presentati i calendari della Serie A2. Il raduno è fissato per domenica 16 agosto, con la consegna del materiale ai giocatori, mentre la preparazione estiva prenderà il via lunedì 17 agosto alla Canottieri Bissolati.

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