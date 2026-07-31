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Cronaca

Caro carburante, cambia il modo di muoversi: sempre più cittadini lasciano l’auto

di Simone Bacchetta

Con diesel e benzina su prezzi elevati, molti cremonesi scelgono bici, mezzi pubblici o gli spostamenti a piedi per risparmiare

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Cremona scopre una nuova geografia degli spostamenti: con il caro carburante oltre i due euro al litro per il gasolio, e di poco sotto per la benzina, sempre più cittadini stanno rinunciando all’auto privata per contenere le spese quotidiane. Il fenomeno, osservato da settimane, sta diventando un indicatore sociale del momento economico.

La scelta non riguarda solo i pendolari, ma anche chi usava la macchina per brevi tragitti: commissioni, accompagnare i figli, piccoli spostamenti di routine.

Le testimonianze raccolte parlano di una città che si sta adattando. Il caro carburante non è solo un dato economico: è diventato un fattore che ridisegna la quotidianità, costringendo Cremona a ripensare il modo in cui si muove.

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