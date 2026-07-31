Fiorin e Galli campioni d’Italia della Madison: si chiude in trionfo la rassegna tricolore per l’Arvedi

Si chiudono con un altro titolo italiano e numerosi piazzamenti di prestigio i Campionati Italiani Assoluti su pista di San Francesco al Campo. Nell’ultima giornata arriva un nuovo successo per la Solme Olmo Arvedi, grazie alla vittoria di Matteo Fiorin e Niccolò Galli nella Madison Elite.

Per Fiorin è il quarto titolo conquistato nella rassegna tricolore, dopo quelli nell’Inseguimento a squadre, nell’Omnium e nell’Eliminazione. Il brianzolo, tesserato per la società cremonese e in forza al Centro Sportivo Esercito, chiude così una settimana da assoluto protagonista, confermandosi uno dei principali riferimenti del ciclismo su pista italiano.

La Madison completa il ricco bottino della Solme Olmo Arvedi, che durante la manifestazione ha festeggiato anche il titolo italiano di Christian Fantini nella Corsa a punti e numerosi piazzamenti sul podio, tra cui gli argenti conquistati da Niccolò Galli nell’Omnium e da Francesco Lamon nell’Eliminazione.

Sul fronte femminile arriva un’altra conferma dalla cremasca Miriam Vece, che conquista anche il titolo italiano nel chilometro da fermo Elite, aggiungendo una terza maglia tricolore ai successi ottenuti nella Velocità e nel Keirin. Ancora protagonista anche la casalasca Elena Bissolati, che chiude la prova con una medaglia di bronzo.

Buone notizie anche dal settore giovanile dell’Arvedi Pool Cantù GB Team, che conclude i Campionati Italiani Juniores con un bilancio di quattro titoli italiani, due medaglie d’argento e una di bronzo. A trascinare la formazione sono stati Alberto Veglia, autore di tre successi nella Velocità a squadre, nel Keirin e nel chilometro da fermo, e Ruben Ferrari, campione italiano nell’Inseguimento individuale. Completano il medagliere gli argenti di Marco Gregori nella Velocità a squadre e dello stesso Veglia nella Velocità individuale, oltre al bronzo di Cesare Castellani nella Velocità a squadre.

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