Dopo il flash mob di ieri sera, mercoledì 4 novembre, gli esponenti del terziario cremonese si sono trovati nuovamente in piazza del Comune per protestare contro le misure anti Covid introdotte. Sempre sotto la regia di Confcommercio, si sono ritrovati ancora circa 200 persone, rappresentanti di diverse categorie e settori commerciali, non solo di quanti, a partire da domani, dovranno abbassare le serrande a seguito dell’ordinanza ministeriale che pone la Lombardia in fascia rossa. Anche questa volta, in mano cartelle esattoriali e F24 da stracciare cpme atto simbolico di protesta. A riprendere il nuovo raduno, le telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’, il programma di Barbara d’Urso che ha voluto dare voce agli esercenti cremonesi. Diversi i collegamenti da Cremona a cura della giornalista Ilaria Dalle Palle, a cominiciare dall’intervento del direttore di Confcommercio Cremona Paolo Regina, seguito da quello di alcuni commercianti. Assenti i politici, ad eccezione del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Alessandro Zagni, anche lui con in mano un F24.