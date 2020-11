Si affida a un video con tre testimonial d’eccezione il messaggio che il Soroptimist Club di Cremona lancia in occasione della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne Orange the World, proponendo “una riflessione su una piaga sociale che riguarda non solo le donne ma l’intera società”. Sono tre figure femminili che già “hanno portato nel mondo l’immagine dell’impegno delle donne contro il coronavirus a veicolare il messaggio DECIDO IO: stop alla violenza sulle donne”. Il video è stato realizzato in collaborazione con Pro Cremona e sarà presentato oggi, mercoledi 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Si tratta di Elena Pagliarini, l’infermiera stremata dal massacrante turno di lavoro immortalata in una foto che nella primavera scorsa ha fatto il giro del web, divenendo simbolo degli eroi in camice bianco, di Francesca Mangiatordi, medico di Pronto Soccorso e autrice dello scatto, e di Lena Yokoyama, violinista che ha fatto echeggiare le note del suo violino dai tetti dell’Ospedale di Cremona in un momento di rara bellezza e di speranza. Donne che si mettono anche al servizio della lotta contro la violenza per fronteggiare una problematica che, proprio nel periodo della pandemia, si è rivelata ancor più devastante. “Un grande grazie – si legge in una nota del Soroptimist – ad Elena, Francesca e Lena e a Procremona, che ha gentilmente realizzato il video, per aver condiviso con entusiasmo il progetto”.

Molte le iniziative organizzate in città per sensibilizzare sul tema del 25 novembre (vedi link sotto l’articolo)