L’Università Cattolica fino al 4 dicembre è in diretta su tutti i canali social Youtube, Linkedin, Facebook, Twitter e Instagram per presentare tutte le opportunità internazionali, in presenza e virtuali, disponibili per gli studenti. Sarà l’occasione “per conoscere i partner internazionali dell’ateneo Cattolica e seguire le testimonianze degli studenti che hanno già partecipato ai nostri programmi”. Un’opportunità “preziosa per raccogliere informazioni pratiche su modalità di iscrizione ai programmi, riconoscimento CFU e borse di studio”, come fannos apere dall’Ateneo.

Anche in questo momento particolare, l’Università considera l’internazionalizzazione come “un fondamentale strumento per arricchire il percorso universitario dei propri studenti e ha reso disponibili nuove opportunità internazionali, che possano essere effettuate anche in modalità online”. Solo il campus di Piacenza e Cremona in media ogni anno conta circa 370 studenti che partono per studiare alcuni mesi in un’università europea o extraeuropea, per preparare la tesi di laurea, o fare uno stage dall’altra parte del mondo e circa 200 studenti internazionali scelgono le nostre facoltà per un’esperienza nella nostra sede.

Il programma dell’International Week prevede incontri di approfondimento, presentazione dei programmi internazionali, presentazione delle Università estere partner dei programmi di scambio e incontri di approfondimento rivolti a tutte le facoltà e ai corsi di laurea. Per visionare Il programma completo e partecipare in diretta ai singoli eventi di approfondimento collegarsi a QUESTO LINK.