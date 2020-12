Tra i tanti disagi causati dalla neve questa mattina, anche le difficoltà del traffico in autostrada, da dove sono giunte numerose segnalazioni. In particolare, risultava ingombro il raccordo dell’A21 per Fiorenzuola, che ha costretto camion e automobili lunghi incolonnamenti. Lamentele sono arrivate per la mancata pulizia della strada, visto che l’abbondante nevicata era stata prevista.

Spostandoci in centro città, la neve ha appesantito le luminarie natalizie installate in fondo a corso Mazzini, che si sono quindi piegate fino a quasi toccare terra.