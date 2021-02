Buone notizie dalla Soprintendenza Archelogia, Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi, Mantova, per quanto riguarda la conservazione e il successivo recupero del complesso degli ex Monasteri: ottenuti 2 milioni di euro destinati ad un primo nucleo di interventi, con priorità per le strutture che versano in condizioni peggiori, quali il complesso monastico di san Benedetto.

L’intervista al Soprintendete Barucca di Silvia Galli