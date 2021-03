Sono 1.210 le persone che verranno vaccinate dall’ASST di Cremona nella giornata di oggi, martedì 16 marzo negli Hub di Cremona e Casalmaggiore con Pfizer.

176, invece, erano le somministrazioni di AstraZeneca originariamente previste, ma sospese in ottemperanza alle disposizioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) diramate ieri.

Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini Pfizer, invece, a Cremona 739 saranno inoculate agli over 80 e 250 operatori sanitari extra ospedalieri previsti in agenda saranno sottoposti ad anamnesi e, se idonei, vaccinati.

221, invece, le iniezioni che saranno effettuate a Casalmaggiore.