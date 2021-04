1351 persone controllate; 60 multate, una denunciata. 204 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica, 3 le sanzioni erogate, 4 le chiusure temporanee di esercizi commerciali. Questi i numeri e gli esiti dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine locali da venerdì 2 a lunedì 5 aprile.

In particolare a Cremona la polizia locale, sul fronte spostamenti, ha effettuato 199 controlli, sanzionando 2 persone prive di autocertificazione e motivazione. Controllati anche i parchi pubblici della città e inflitte tre sanzioni per mancato utilizzo dei dispositivi individuali di protezione. Sotto la lente delle forze del’ordine anche vari esercizi pubblici. 4 di questi sono stati sanzionati in quanto si sono creati assembramenti.

Nel pomeriggio del 5 aprile è stato multato anche un barbiere, che nonostante l’obbligo di chiusura risultava regolarmente aperto.

In totale le pattuglie messe in campo dalla polizia locale sono state 19 che hanno anche gestito la 74° Coppa Dondeo nella giornata di Pasquetta.

