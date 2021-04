Altro riconoscimento di prestigio per Giada Zhang che è stata inserita da Forbes fra i 30 giovani imprenditori europei del domani. Zhang è Ceo di Mulan Group, impresa che ha sede a Gadesco Pieve Delmona.



Per la giovane imprenditrice, si tratta di un ulteriore passo, dopo che già lo scorso anno era stata inserita tra gli under 30 più influenti d’Italia per la categoria Food&Drink, sempre secondo Forbes.



“Nel nostro viaggio aziendale – si legge sul profilo Facebook dell’azienda – è una tappa prestigiosa, che ci rende orgogliosi e rispecchia ancora una volta la vision e i valori del nostro brand: empowerment femminile, contaminazione tra culture e innovazione”.

© Riproduzione riservata