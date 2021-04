Tempo di rinnovi a Cremona Solidale, dove è agli sgoccioli l’incarico di direttore generale per Emilio Tanzi e dove da settimana prossima arriverà il successore scelto dal Cda tra una quindicina di candidature. In arrivo anche il nuovo direttore sanitario al posto di Aldo Pani (dovrebbe essere la dottoressa Simona Gentile) mentre il 15 aprile è stato ufficializzato il Comitato di rappresentanza dei famigliari degli ospiti. Questi i nominativi dei sei nuovi consiglieri che hanno riempito i posti vacanti: Elisabetta Bertoletti, Elisabetta Larini, Elisabetta Carbonelli, Paola Trombini, Michele Frigé, Monica Magnani. I supplenti sono Rina Storti, Giovanna Ardemagni e Anna Maria Carubelli.

Confermati nel comitato Carla Chiappani e Elisa Siboni.

Il comitato resterà in carica fino al 20 febbraio 2020.

Nove le candidature che erano arrivate in tempo utile, 5 per la rsa Azzolini, una per la Somenzi, due per la Mainardi e una per la Rsa B.

