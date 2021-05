Cambio della guardia alla direzione generale di Cremona Solidale, che da questo mese di maggio vede un avvicendamento nella carica di direttore generale. Come già annunciato, Emilio Tanzi ha lasciato la struttura per svolgere lo stesso incarico alla fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano, ma il suo successore non è ancora stato nominato. Erano 16 i candidati che avevano risposto all’avviso del Cda, la riserva dovrebbe essere sciolta a breve. Nel frattempo però il ruolo è vacante e ricoperto ad interim dal presidente in carica, Emilio Arcaini.

Lo stesso Arcaini ha spiegato la situazione in una lettera ai collaboratori e volontari dell’azienda speciale comunale, auspicando di rivestire l’incarico per il minor tempo possibile: “Sento il dovere di assicurare – scrive tra l’altro – che il Consiglio di Amministrazione segue con costante attenzione questo delicato momento che precede la nomina della persona che assumerà presto tale incaric0.

“Si tratta di una scelta molto delicata, cui è legato il futuro immediato della nostra azienda. Il Consiglio sta valutando approfonditamente le professionalità che sono state avanzate dai candidati a ricoprire tale ruolo e si augura di giungere presto ad una decisione”.

Proprio nei giorni scorsi intanto è stato eletto il nuovo Comitato di rappresentanza dei famigliari. Portavoce è Paola Trombini. gb

