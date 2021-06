Il progetto voluto dal cremonese Carlo Cottarelli per aiutare economicamente l’Inter grazie ai tifosi prende forma: 40 le personalità che hanno già aderito, tra cui il giornalista cremasco Giuseppe Severgnini. “Penso sia una buona idea – ha detto il vicedirettore del Corriere della Sera -, conosco bene il progetto. Non vuol dire andare in borsa o comprare le azioni per speculare, ma creare un azionariato popolare diventando una forza dentro una compagine azionaria. Occorre vedere se grande popolo nerazzurro trova che sia una buona idea”.

Servizio di Lorenzo Scaratti

