Dopo una serie di sperimentazioni e diversi eventi che hanno determinato la chiusura durante l’orario scolastico di via Ticino, nel quartiere Po, ora la strada diventa pedonale.

Sono stati posizionati i paletti fissi nel tratto che parte da via Adda, da lì la strada è chiusa al traffico.

Potranno accedervi solo i residenti e gli autorizzati, da via Oglio. Lunedì in mattinata è stata anche posizionata parte della segnaletica verticale.

La pedonalizzazione di via Ticino rientra nell’operazione di ridurre il traffico e l’inquinamento nei pressi delle scuole e rappresenta un’azione che contribuisce al benessere della comunità: in questo senso anche via Tagliamento dove ha sede la primaria Bissolati diventerà pedonale.

Il progetto “la Strada dei Bambini” non nasce solo per tutelare la sicurezza dei bambini che escono dalla scuola dell’Infanzia Agazzi e dalla primaria Monteverdi, ma ha lo scopo di incrementare le realtà associative della zona, le attività di carattere ludico e didattico in piena sicurezza.

