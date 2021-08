Come previsto, stanno proseguendo in via Boschetto i tagli programmati delle piante, sulla base dello studio sul verde pubblico cittadino commissionato dal Comune nell’ottica di prevenire eventuali cedimenti. La prossima via interessata dovrebbe essere via Marmolada. L’appalto per le manutenzioni come noto è stato affidato ad Aem Spa e i primi abbattimenti, mercoledì scorso in via Adda, dove sono stati tagliati 4 tigli, hanno suscitato polemiche. Previsto per oggi un intervento ufficiale di Legambiente Cremona.

Al vetriolo il commento di Marcello Ventura (FdI) ieri su Facebook: “Volevo tranquillizzare tutti i cittadini che mi hanno chiamato o scritto anche su fb che mi sto già procurando documenti come la delibera di ottobre 2020; lunedì sarò dall’avvocato perché non mi risulta delibera pubblica di giunta per abbattimento. Qualcosa che non va c’è! Lunedì parte l’esposto in procura con richiesta di fermare gli abbattimenti”.

