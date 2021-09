Come preannunciato a inizio lavori, continuano gli interventi viabilistici attorno all’ex Armaguerra tra via Castelleone e via Seminario. Nelle ultime ore ha preso forma la mini rotonda sul rettilineo di via Castelleone, all’altezza di via Castelsereno, è qui infatti che ci sarà l’accesso all’area commerciale. Sul versante della tangenziale invece, di fronte all’Itis, è stata completata la demolizione del muro perimetrale, dove ci sarà una seconda uscita, ed è stato prolungato il marciapiede fino al limite della proprietà, in direzione via Bergamo.

Il recupero a fini commerciali – direzionali dell’ex fabbrica d’armi sta dunque producendo i suoi effetti sulla viabilità ordinaria. La rotonda su via Castelleone segue infatti la modifica del raccordo tra la stessa via e il rondò della tangenziale, realizzato la scorsa primavera.

