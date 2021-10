“L’affluenza è molto buona: i numeri sono alti, gli operatori sono contenti e anche noi perché non ce lo aspettavamo così partecipato”. E’ estremamente positivo il giudizio di Giorgio Bonoli, direttore di Confesercenti Cremona, a conclusione dei tre giorni di Mercato Europeo che chiude i battenti questa sera.

“Ci sono diversi banchi nuovi tra i 63 presenti – ha aggiunto Bonoli – e devo dire che tutti stanno riscuotendo notevole successo. Di sicuro fa molto piacere vedere tante persone che vengono da fuori città e questo significa che può essere un buon bacino d’utenza per le attività insediate nel centro storico”.

Sulle lamentele di alcuni residenti del centro storico, il direttore spiega: “So che c’è qualche disagio per i residenti, ma questa manifestazione si svolge in centro anche in altre città: quello che chiediamo è un po’ di collaborazione. Cercheremo di venirci incontro il più possibile, ma vedere la città così viva è bello: sembra di tornare indietro col tempo”.

Il disturbo provocato dagli odori dei banchi alimentari, rosticcerie e friggitorie, lamentato da alcuni residenti è un fatto che accompagna ogni edizione del Mercato Europeo, ma lo svolgimento in centro storico è un elemento caratterizzante di questo tipo di manifestazione: “Lo proponiamo nei maggiori centri storici italiani, basti pensare ad Asti, piazza del Palio, Prato, Bologna, Firenze. La finalità è proprio quella di far rivivere i centri delle città, per questo anche a Cremona viene scelta questa localizzazione. Sicuramente possono esserci delle migliorie che cercheremo sempre di mettere in pratica”.

Tra gli stand oggi pomeriggio anche l’assessore Barbara Manfredini: “La scelta del centro città viene spesso fatta dalle associazioni dei commercianti per sostenere anche i negozi di vicinato. Il fatto di svolgere una manifestazione come questa in centro storico implica una organizzazione che sicuramente possiamo sempre migliorare ma che credo abbia corrisposto ai requisiti di correttezza e soprattutto di gusto, che è poi il tema portante di questo evento”.

“In questi giorni – aggiunge Manfredini – abbiamo visto davvero molti ospiti, famiglie, giovani, un target diversificato, tanti da fuori città, in quanto il Mercato Europeo è un evento fidelizzato, che non solo i cremonesi si aspettavano.

“La città è stata viva anche per altri eventi: Fiera del libro, Campagna Amica con una zucca di ”Cenerentola’ davvero fantastica, l’esposizione della Guzzi a Santa Maria della Pietà. E’ una città che offre tanto e lo ha dimostrato il numero di ospiti che abbiamo visto in questi giorni”. gbiagi

© Riproduzione riservata