Si svolgeranno domani mattina alle 10 nella parrocchia di Sant’Ambrogio a Casalmorano i funerali di Diego Simonetti, 27 anni, di Casalmorano, vittima sabato sera di un incidente stradale accaduto a Gallignano, frazione di Soncino. Il giovane stava tornado a casa dopo essere assistito alla partita Atalanta – Lazio. La sua Ford Fiesta si è scontrata frontalmente con una Dacia Duster condotta da un milanese di 29 anni.

Un gruppo di tifosi ha annunciato che martedì 2 novembre allo stadio ci sarà uno striscione per lui. «Il suo desiderio dell’ultimo periodo era che la Curva ripartisse come prima del Covid — scrive una amica e tifosa su Facebook, lanciando l’appello —. Infatti uno dei suoi ultimi messaggi che ha scritto alcuni giorni prima della sua morte è stato “Torniamo a far cantare una Curva”. Ricordiamolo e facciamo rimbombare i cori in curva e nel resto dello stadio per Diego».