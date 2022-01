Sarà venerdì 28 ottobre 2022 la nuova data dell’eisbizione al Teatro Ponchielli di Gigi D’Alessio. Il concerto di del “Noi due tour – A gentile richiesta” è stato dunque riprogrammato dopo i prcedenti rinvii. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data, mentre prosegue la vendita per la nuova data.

D’Alessio “davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: ‘a gentile richiesta’ infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco ‘Noi due’ uscito a ottobre, e interagire così direttamente col cantautore”.

