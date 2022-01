Ordinanza di cinque pagine della durata di un anno – dal 17 gennaio a fine dicembre 2022 – firmata dal comandante della Polizia Locale, per le opere di urbanizzazione previste nella convenzione Comune – Findonati per il recupero dell’area ex Snum a supermercato e parcheggio.

L’ordinanza ha un arco temporale molto ampio e non è ancora definito con esattezza l’inizio dei lavori; è probabile che si vada agli inizi di febbraio. Dopo anni di stasi, però, si pongono le condizioni per la costruzione della rotatoria provvisoria tra via Giordano, via Bosco e via Mosa, con spostamento del semaforo e riduzione della carreggiata di via Giordano. Servirà per capire se il traffico ne trarrà beneficio in quanto a scorrimento – e allora la rotatoria verrà resa definitiva – oppure se la situazione precedente era migliore, e in questo caso la rotatoria provvisoria verrà smantellata.

Si tratta del primo intervento di riordino viabilistico di via Giordano, dopo anni di parole e di progetti mancati. Naufragato nel secondo mandato Galimberti il progetto preliminare voluto dall’ex assessore Manfredini, con due corsie ciclabili e il restringimento della carreggiata veicolare, infatti, nulla di alternativo è mai stato proposto per alleggerire il traffico su questa che è di fatto una sorta di tangenziale interna.

L’ordinanza ha durata di un anno e prevede tutta una serie di restringimenti di corsie per le auto e deviazioni di traffico sulle vie interne, oltre che precauzioni per tutelare soprattutto i pedoni.

Oltre alla rotatoria più impattante, ne viene prevista un’altra – questa già definitiva – tra via Cadore e via Mosa; anche durante la sua esecuzione verrà rivoluzionata la circolazione con deviazione del traffico su percorsi alternativi di volta in volta segnalati.

Per la rotatoria su via Giordano, verranno innanzitutto abbattute le aiuole spartitrafico di via Mosa e via Bosco e saranno tolti i semafori, previa comunicazione a Citelum. Si tratterà di un cantiere impattante sulla circolazione e subito dopo inizierà anche il rifacimento del marciapiede lungo via Giordano tra via Mosa e via Ratti, che delimita il lato sud dell’ex Snum. gbiagi

© Riproduzione riservata