E’ stata convocata in Comune a Cremona, per venerdì 4 marzo la commissione taxi, reclamata a gran voce dalle associazioni artigiane Cna e Confartigianato, allo scopo di discutere la vicenda del tassista Giovanni Carrera, arrestato nei giorni scorsi con le accuse di sequestro di persona e lesioni colpose gravissime per l’incidente accaduto verso le 3.30 della notte tra il 24 e il 25 dicembre in via Mantova, quando Luca Lombardo, un giovane cremonese di 27 anni, era rimasto ferito gravemente dopo essere caduto dal taxi in corsa.

Le associazione un paio di giorni fa avevano scritto una lettera all’assessore Barbara Manfredini, chiedendo questa riunione al fine di discutere la possibilità di revocare la licenza al conducente. Dopo aver preso le distanze dalle azioni dell’uomo, infatti, Cna e Confartigianato avevano insistito con l’amministrazione comunale affinché si procedesse in questo senso. Come, peraltro, già fatto in altre città: poco più di un mese fa, a Firenze, il Comune ha sospeso la licenza ad un tassista che nella notte del 13 gennaio aveva aggredito un cliente.

“Da parte del Comune ci saremmo aspettati una netta presa di posizione e la sospensione della licenza, venendo meno il requisito dell’onorabilità, nonché la costituzione come parte civile” avevano scritto le associazioni nella lettera inviata all’assessore. La commissione potrebbe essere altresì occasione per tornare a parlare dello spostamento della postazione dei taxi di piazza Roma, annunciato da tempo e mai reso operativo.

© Riproduzione riservata