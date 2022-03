Un passo avanti per la trasformazione della ex caserma Manfredini di via Bissolati nella nuova sede del Politecnico e contestuale trasferimento di Questura e Polizia Stradale in via Sesto 39. La Commissione Territorio venerdì ha dato il via libera ad una modifica del Piano dei Servizi del Pgt, una modifica formale, che non implica l’adozione di una variante, ma necessaria per consentire un diverso utilizzo delle aree rispetto a quanto previsto nel Pgt.

La vasta area di via Bissolati, già sede di caserma, potrà così ospitare la funzione “Servizi per l’istruzione – istruzione universitaria sovralocale”, mentre il complesso di via Sesto 39 passa a “Servizi generali e attrezzature di interesse comune; sedi di amministrazione pubblica o di interesse pubblico”.

La modifica è stata illustrata dal vicesindaco Andrea Virgilio, insieme al sindaco Gianluca Galimberti e all’assessore all’istruzione Maura Ruggeri che hanno parlato dell’importanza del progetto. Si è astenuta la minoranza di Forza Italia, che già in passato aveva criticato la non adeguatezza dell’area di via Sesto per ospitare le sedi della Polizia in quanto non si riuscirà a realizzare quella cittadella della sicurezza su cui si era lavorato in passato e non vi si trasferiranno i carabinieri.

L’intervento di recupero della ex Manfredini che la Fondazione Arvedi Buschini si è impegnata a realizzare, sulla base di un accordo con Agenzia del demanio, università, Comune e Provincia, prevede la demolizione dei fabbricati fatiscenti verso via Massarotti e il riutilizzo di tre padiglioni: il più vasto sarà in grado di ospitare 28 aule per la didattica per complessivi 2000 studenti; un altro 16 aule per 1000 studenti; un terzo destinato ad aula magna da 250 posti e biblioteca per 1000 mq. Ci sarà anche un convitto per 200 posti letto nella parte di ex caserma dove si trova l’entrata principale di via Bissolati, dormitori con cucine comuni, sala lettura, spazi per attività ludiche oltre ad aula lettura, spazi verdi, deposito cicli, una mensa e caffetteria da 300 posti e un alloggio per il custode.

Il protocollo d’intesa prevede la concessione al Demanio dello Stato del diritto di superficie gratuito delle aree di via Sesto attuali sedi del Politecnico, per 99 anni. Per contro, il Demanio concederà al Politecnico l’area della ex caserma Manfredini per un periodo di 19 anni, rinnovabili. Nell’accordo è previsto anche il futuro trasferimento della caserma dei Carabinieri, ora in viale Trento e Trieste, nell’attuale sede della Polizia Stradale, la caserma Marconi di via Massarotti. gbiagi

