Una petizione per chiedere ai consiglieri comunali di tutte le parti politiche di esprimersi sulla sparizione di Area Donna dall’ospedale. La si potrà sottoscrivere domani, giovedi 7 aprile, Giornata internazionale per la salute indetta dall’OMS, al banchetto del Comitato spontaneo Rivogliamo Area Donna, davanti all’ingresso dell’ospedale dalle ore 14 alle 18.00. Una raccolta firme che è solo un altro tassello, e nemmeno l’ultimo, della lotta per mantenere un modello di cura e prevenzione a misura di donna, ora che la riorganizzazione in corso sta trasferendo le terapie per le donne malate di tumore all’interno di Oncologia. La raccolta firme si rivolge ai Cremonesi ed anche a chi risiede nella provincia.

La petizione è firmata da quattro sottoscrittori: Paola Tacchini e Cristina Marenzi, due delle fondatrici del Comitato; Cinzia Zampini e Luigi Armillotta, attivista, da sempre impegnato nelle campagne di impegno civile, a rimarcare che occorre anche l’impegno degli uomini. “Quello che desideriamo – spiega – è che i singoli consiglieri comunali, non solo di Cremona, ma anche dei comuni circostanti, si esprimano sulla necessità di mantenere l’assetto originario di Area Donna per quanto riguarda prevenzione, cura e assistenza che caratterizzavano il reparto, forte di certificazione Eusoma. In sostanza, riportare il reparto di Area Donna così com’era prima della riorganizzazione.

Non ci rivolgiamo a una particolare parte politica, ma a tutte, perchè questa è una battaglia che prescinde dalle bandiere”.

La petizione che sarà poi inviata ai comuni della provincia, fa dunque appello ai consiglieri comunali affinché si facciano portatori nelle rispettive assemblee di una mozione, da concordare insieme al Comitato, per richiedere a Regione Lombardia di bloccare immediatamente la ristrutturazione in corso della medicina di genere (BREAST UNIT E AREA DONNA) dell’Ospedale di Cremona. Inoltre si chiede di inserire nella mozione la richiesta di immediata riattivazione di tutti i servizi e funzioni integrate nella Breast unit ed Area Donna. gbiagi

