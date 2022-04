Videosorveglianza nei parchi e nelle aree verdi di Cremona in cui si verificano spesso episodi di devianza e inciviltà, con conseguenti problemi di sicurezza e di vivibilità: questo lo scopo del progetto approvato dalla Giunta nei giorni scorsi, e che andrà presentato, entro il 19 aprile, a Regione Lombardia, per accedere a un finanziamento.

Le tre aree verdi oggetto dell’intervento, denominato “Sicuri nei parchi”, sono i giardini pubblici di P.zza Roma, il parco Rita Levi Montalcini e il parco mons. Maurizio Galli di Via Argine Panizza.

Il primo, secondo la relazione presentata, è stato oggetto di “episodi di vandalismo, violenza e aggressività da parte di soggetti minorenni o neo maggiorenni”. Per quanto riguarda il secondo “la presenza del supermercato Famila costituisce elemento di attrazione per numerose persone,

soprattutto adulti extracomunitari, che trascorrono il loro tempo sulle panchine del parco,

dove mangiano e bevono e abbandonano i rifiuti. L’area attrezzata con giochi per bambini è scarsamente utilizzata poiché la presenza di questi gruppi genera percezione di insicurezza”.

Per quanto riguarda via Argine Panizza, nel relativo parco “è spesso segnalata la presenza di giovani che si ritrovano dal tardo pomeriggio, che disturbano con schiamazzi e musica ad alto volume, abbandono di cibo e bottiglie”.

Il bando di Regione Lombardia è volto a promuovere e incentivare la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana e a prevenire il degrado e i comportamenti contrari alla legge e alle regole di convivenza civile attraverso il controllo e il presidio della polizia locale nei parchi comunali e nelle aree regionali protette.

Il valore complessivo del progetto presentato è di 103.631,85 euro, che potrà essere finanziato fino all’80% (quindi per un importo di 80mila euro). L’importo restante sarà a carico dell’amministrazione.

Laura Bosio

