Dopo l’attacco della minoranza all’assessore Luca Zanacchi sul degrado al Maristella, non si fa attendere la replica dei consiglieri di maggioranza, con una nota a firma dei capigruppo Enrico Manfredini, Lapo Pasquetti e Roberto Poli. “Che bravi i consiglieri Malvezzi, Ceraso, Simi, Fasani, sempre pronti a lanciare accuse all’Amministrazione, fra l’altro spesso travisando o stravolgendo il pensiero di altri, con l’unico obiettivo di screditarne il lavoro” si legge.

“Questa volta è toccato all’assessore Zanacchi ricevere le bacchettate sulle mani!, L’assessore Zanacchi ha assunto, da circa 2 mesi, nuove deleghe ampie e complesse (gestione del verde e quartieri), che vanno ad aggiungersi alla delega impegnativa allo sport. Come nel suo stile, l’assessore si è subito impegnato con passione e senza risparmiarsi per conoscere i nuovi ambiti di competenza e per porre in essere azioni concrete.

Per quanto riguarda i quartieri in particolare, li ha già visitati tutti, anche più di una volta, incontrando i referenti per raccogliere informazioni e trovare soluzioni. Ha seguito le elezioni per i rinnovi dei vari comitati, incontrando tutti i candidati.

Sta seguendo la programmazione delle attività estive, che interesseranno alcuni quartieri e si è attivato per risolvere alcune criticità. Per questo ringraziamo l’assessore Zanacchi e gli garantiamo il nostro appoggio convinto.

Riprendendo le accuse rivolte dai nostri 4 “moschettieri” a Zanacchi, l’assessore non ha affatto accusato i cittadini di nulla; ha chiesto invece la loro collaborazione per segnalare le criticità. Deve essere chiaro a tutti che il Comune di Cremona, con le attuali risorse di personale e finanziarie, non riesce a rispondere in maniera completa a tutti i bisogni che si presentano, anche se l’impegno dell’Amministrazione è massimo. La fattiva collaborazione dei cittadini è fondamentale!

Si sta inoltre lavorando per migliorare e rendere più efficiente il sistema che raccoglie e risponde alle segnalazioni di criticità dei cittadini, al fine di migliorare i tempi di risposta, dando una priorità agli interventi da effettuare. Siamo tutti consapevoli che il lavoro da fare è ancora molto ed impegnativo. Si possono ottenere risultati migliori ed in tempi più brevi se c’è la collaborazione di tutti, compreso il contributo essenziale di ogni singolo cittadino”.

Una replica arriva anche dal gruppo consigliare Fare Nuova la Citta, con un comunicato a firma, oltre che del capogruppo Manfredini, di Riccardo Merli, Cinzia Marenzi, Letizia Kakou, Marco Merli. “E così, anche questa volta, dobbiamo sorbire il solito “pistolotto” dell’opposizione che bacchetta e pretende di insegnare ad assessori, giunta e maggioranza come si amministra una città e come ci si rapporta con i cittadini” scrivono i consiglieri di maggioranza.

“Il canovaccio è ormai chiaro, sempre lo stesso: ogni volta che si verifica un “presunto caso”, magari amplificato da una polemica su facebook, l’opposizione, come un avvoltoio, si lancia a capofitto, sperando nel clamore mediatico che dia loro risalto e visibilità, che in altro modo non avrebbero certo.

Dopo tre anni di mandato amministrativo la tecnica è conosciuta, super collaudata e non viene persa occasione per applicarla. Stavolta l’obiettivo è l’assessore Zanacchi che, bontà loro, viene riconosciuto solitamente capace ed equilibrato, ma stavolta avrebbe esagerato…

Ma quale sarebbe la sua colpa? Aver semplicemente detto che esiste un canale ufficiale, una mail istituzionale, dove ogni cittadino può indirizzare i propri reclami o le proprie segnalazioni ed in alternativa la possibilità di contattarlo direttamente?

Dilungarsi a rispondere alla solita serie di commenti e considerazioni di questa opposizione è ormai esercizio superfluo!

Resta il fatto della grande serietà, concretezza, disponibilità e capacità dell’assessore Zanacchi che, con impegno, costanza e affidabilità sta andando incontro alle richieste ed alle priorità di tutti i quartieri della nostra città.

Saranno i cittadini che sapranno riconoscere e scegliere fra chi si impegna per le loro necessità e chi invece preferisce polemizzare per un tornaconto di visibilità e presunta vicinanza alle loro esigenze”.

