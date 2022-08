I tempi per la firma sull’insediamento del supermercato nell’ex area Snum, tra via Giordano e via Cadore si accorciano. Tre i nomi che circolano in questi giorni sulla catena che potrebbe arrivare: si tratta di Eurospin, Md e Despar. Le prime due catene hanno già altri punti vendita a Cremona, mentre Despar, società cooperativa fondata nei Paesi Bassi negli anni ’30 e introdotto in Italia negli anni ’60, a Cremona non si è mai insediata.

Una di queste aziende è in trattativa con la proprietà Findonati anche se non sono state sciolte ancora tutte le riserve. Se la trattativa andrà in porto si dovrà provvedere a tutte le opere di viabilità di via Giordano. Oltre al permesso di costruire, già rilasciato dagli uffici comunali, era stata firmata anche la convenzione che prevedeva a carico di Findonati, la realizzazione di una rotatoria provvisoria tra via Giordano, via Bosco e via Mosa, con spostamento del semaforo e riduzione della carreggiata di via Giordano. Servirà per capire se il traffico sia più fluido rispetto al semaforo – e allora la rotatoria verrà resa definitiva – oppure se sia meglio tornare alla situazione attuale.

Un’altra rotatoria, più piccola e già definitiva, è già quasi del tutto completata tra via Cadore e via Mosa.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata