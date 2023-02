Nuovo episodio nella vicenda dei cani Lucky e Zorro, in custodia nel canile dell’Associazione Zoofili di Cremona (AZC) e al centro di una controversia con un’altra associazione, l’Enpa, di cui fa parte Lisa Ferretti, legittima proprietaria degli animali. Il 14 febbraio un decreto del giudice di pace ha ingiunto ad AZC la restituzione dei cani, ma la vicenda non è finita qui, perchè l’Associazione presieduta da Alessandra Bonvicini ha 40 giorni di tempo per l’eventuale opposizione.

In mattinata nella struttura di via Vecchio Casello si sono presentati gli ispettori dell’Ats, facendo seguito a una mail che segnalava presunti maltrattamenti sui due animali. Eseguite le verifiche, è stato appurato che invece si trovano in buone condizioni di salute, ed è stato rilasciato relativo verbale. Successivamente al canile sono arrivati il consigliere comunale Luca Nolli, M5S e il volontario Enpa Roberto Marchini che su delega della proprietaria Ferretti, voleva verificare lo stato di salute dei due cani, avendo con sé l’apparecchiatura per la lettura del microchip. L’ingresso è stato negato da parte dei volontari AZC, con la motivazione che le condizioni dei cani erano già state verificate con esito positivo dall’autorità competente. Sul posto anche i carabinieri, chiamati sia da AZC che dal volontario Enpa, come già avvenuto in diverse altre occasioni sempre per la vicenda di Lucky e Zorro.

Una vicenda che vedrà altri capitoli: Enpa intende fare una nuova denuncia nei confronti di AZC perchè è stato loro negato di vedere gli animali; dal canto suo AZC intende rispettare i tempi che la giustizia concede per valutare se produrre ricorso e si dichiara disponibile ad incontrarsi con Lisa Ferretti per trovare una soluzione per il bene dei cani.

